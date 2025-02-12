Минобороны Австралии закупит 14 радаров за $172 млн

Австралия выделит свыше $171 млн на закупку новых радаров для нужд вооруженных сил.

Австралия выделит свыше $171 млн на закупку новых радаров для нужд вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер Ричард Марлз.

По его словам, 14 новых многоцелевых радаров с фазированной антенной решеткой (MMPAR) будут произведены компанией CEA Technologies со штаб-квартирой в Канберре. "Они предоставят нашим военным возможность вести прицельный огонь на большие расстояния и позволят наладить тщательный мониторинг потенциальных угроз", - сказал Марлз.

Радары планируется разместить на юге континента. Общая сумма контракта превышает 272 млн австралийских долларов ($171,9 млн). Поставка первой партии намечена на 2027 год.