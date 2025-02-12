О нас

Минобороны Австралии закупит 14 радаров за $172 млн

Минобороны Австралии закупит 14 радаров за $172 млн Австралия выделит свыше $171 млн на закупку новых радаров для нужд вооруженных сил.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 09:30
Минобороны Австралии закупит 14 радаров за $172 млн

Австралия выделит свыше $171 млн на закупку новых радаров для нужд вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер Ричард Марлз.

По его словам, 14 новых многоцелевых радаров с фазированной антенной решеткой (MMPAR) будут произведены компанией CEA Technologies со штаб-квартирой в Канберре. "Они предоставят нашим военным возможность вести прицельный огонь на большие расстояния и позволят наладить тщательный мониторинг потенциальных угроз", - сказал Марлз.

Радары планируется разместить на юге континента. Общая сумма контракта превышает 272 млн австралийских долларов ($171,9 млн). Поставка первой партии намечена на 2027 год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avstraliya 172 milyon dollara 14 radar alacaq

Экслюзивные новости

Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi