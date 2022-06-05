О нас

Минобороны Австралии сообщило о перехвате австралийского военного самолета китайскими ВВС

Минобороны Австралии сообщило о перехвате австралийского военного самолета китайскими ВВС Министерство обороны Австралии сообщило в воскресенье о том, что самолет - разведчик ВМС Австралии был перехвачен китайским истребителем в международном воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря.
Другие страны
5 июня 2022 г. 09:32
Минобороны Австралии сообщило о перехвате австралийского военного самолета китайскими ВВС

Министерство обороны Австралии сообщило в воскресенье о том, что самолет - разведчик ВМС Австралии был перехвачен китайским истребителем в международном воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление оборонного ведомства было опубликовано на его сайте.

Минобороны отмечает, что патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon "был перехвачен 26 мая 2022 года китайским истребителем J-16 ("Цзянь-16") во время обычного наблюдения в международном воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря". "(Выполненный китайским самолетом) перехват вынудил австралийский P-8 совершить опасный маневр, который поставил под угрозу безопасность самолета и его экипажа", - указали в министерстве.

Также в оборонном ведомстве Австралии подчеркнули, что "национальные ВМС на протяжении десятилетий осуществляют морское наблюдение в регионе и выполняют свои задачи в полном соответствии с международным правом и правом на свободу полетов в международном воздушном пространстве".

Министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что китайский J-16 "пролетел очень близко к борту P-8, выпустив сигнальные ракеты-приманки, часть алюминиевой крошки от которых попала в двигатели австралийского самолета". "Совершенно очевидно, что это было очень опасно, однако… экипаж P-8 отреагировал на инцидент профессионально", - сказал он, отметив, что самолет ВМС Австралии и пилоты благополучно вернулись на базу.

Марлз подчеркнул, что "Южно-Китайское море - очень важный для Австралии регион, поскольку через него пролегает большая часть торговых путей". "Произошедший инцидент не помешает нам продолжать выполнять задачи, право на которые гарантировано нам международным законодательством", - указал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса РИА Новости в Азербайджане
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане
4 июня 2022 г. 15:47
Закир Гасанов провел служебное совещание
Закир Гасанов провел служебное совещание
4 июня 2022 г. 10:48
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi