Минобороны Австралии сообщило о перехвате австралийского военного самолета китайскими ВВС

Министерство обороны Австралии сообщило в воскресенье о том, что самолет - разведчик ВМС Австралии был перехвачен китайским истребителем в международном воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря.

Министерство обороны Австралии сообщило в воскресенье о том, что самолет - разведчик ВМС Австралии был перехвачен китайским истребителем в международном воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление оборонного ведомства было опубликовано на его сайте.

Минобороны отмечает, что патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon "был перехвачен 26 мая 2022 года китайским истребителем J-16 ("Цзянь-16") во время обычного наблюдения в международном воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря". "(Выполненный китайским самолетом) перехват вынудил австралийский P-8 совершить опасный маневр, который поставил под угрозу безопасность самолета и его экипажа", - указали в министерстве.

Также в оборонном ведомстве Австралии подчеркнули, что "национальные ВМС на протяжении десятилетий осуществляют морское наблюдение в регионе и выполняют свои задачи в полном соответствии с международным правом и правом на свободу полетов в международном воздушном пространстве".

Министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что китайский J-16 "пролетел очень близко к борту P-8, выпустив сигнальные ракеты-приманки, часть алюминиевой крошки от которых попала в двигатели австралийского самолета". "Совершенно очевидно, что это было очень опасно, однако… экипаж P-8 отреагировал на инцидент профессионально", - сказал он, отметив, что самолет ВМС Австралии и пилоты благополучно вернулись на базу.

Марлз подчеркнул, что "Южно-Китайское море - очень важный для Австралии регион, поскольку через него пролегает большая часть торговых путей". "Произошедший инцидент не помешает нам продолжать выполнять задачи, право на которые гарантировано нам международным законодательством", - указал он.