Минобороны: Авиация России уничтожила штаб ИГ в Сирии и склад боеприпасов

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Авиация России уничтожила штаб террористов и склад боеприпасов в районе Идлиб в Сирии в ходе ударов по объектам "Исламского государства" минувшей ночью.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе и информации министерства обороны России.

"Уничтожены штаб террористических формирований и склад боеприпасов в районе Идлиб, а также трехуровневый укрепленный командный пункт боевиков в районе населенного пункта Хама", - говорится в сообщении.

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