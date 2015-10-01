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    Минобороны: Авиация России уничтожила штаб ИГ в Сирии и склад боеприпасов

    Уничтожены штаб террористических формирований и склад боеприпасов в районе Идлиб

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Авиация России уничтожила штаб террористов и склад боеприпасов в районе Идлиб в Сирии в ходе ударов по объектам "Исламского государства" минувшей ночью. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе и информации министерства обороны России.

    "Уничтожены штаб террористических формирований и склад боеприпасов в районе Идлиб, а также трехуровневый укрепленный командный пункт боевиков в районе населенного пункта Хама", - говорится в сообщении.

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