Минобороны Армении заявило о прибытии в страну инструкторов США

Группа мобильных инструкторов США прибыла в Армению для обмена опытом с армянскими военными в области связей с общественностью и коммуникаций.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.
В релизе отмечается, что визит был запланирован в рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны, учебный процесс американцы проведут в административном комплексе министерства обороны с 1 по 5 апреля со служащими Управления информации и по связям с общественностью Минобороны Армении и государственного учреждения "Зинуж медиа".