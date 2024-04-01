Минобороны Армении заявило о прибытии в страну инструкторов США

Группа мобильных инструкторов США прибыла в Армению для обмена опытом с армянскими военными в области связей с общественностью и коммуникаций.

Группа мобильных инструкторов США прибыла в Армению для обмена опытом с армянскими военными в области связей с общественностью и коммуникаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

В релизе отмечается, что визит был запланирован в рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны, учебный процесс американцы проведут в административном комплексе министерства обороны с 1 по 5 апреля со служащими Управления информации и по связям с общественностью Минобороны Армении и государственного учреждения "Зинуж медиа".