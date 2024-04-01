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Минобороны Армении заявило о прибытии в страну инструкторов США

Минобороны Армении заявило о прибытии в страну инструкторов США Группа мобильных инструкторов США прибыла в Армению для обмена опытом с армянскими военными в области связей с общественностью и коммуникаций.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 15:18
Минобороны Армении заявило о прибытии в страну инструкторов США

Группа мобильных инструкторов США прибыла в Армению для обмена опытом с армянскими военными в области связей с общественностью и коммуникаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

В релизе отмечается, что визит был запланирован в рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны, учебный процесс американцы проведут в административном комплексе министерства обороны с 1 по 5 апреля со служащими Управления информации и по связям с общественностью Минобороны Армении и государственного учреждения "Зинуж медиа".

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Версия на английском языке Armenian Ministry of Defense announces arrival of US instructors

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