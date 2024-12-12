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Минобороны Армении и Италии подписали программу сотрудничества на 2025 год

Минобороны Армении и Италии подписали программу сотрудничества на 2025 год Министерства обороны Армении и Италии подписали программу оборонного сотрудничества на будущий год.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 14:26
Минобороны Армении и Италии подписали программу сотрудничества на 2025 год

Министерства обороны Армении и Италии подписали программу оборонного сотрудничества на будущий год.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило Минобороны страны.

"В Ереване 12 декабря состоялись очередные оборонные консультации между Арменией и Италией при участии начальника управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левона Айвазяна и начальника управления по международному сотрудничеству Генштаба ВС Италии Маттиа Зуззи. Обсуждены проведенные в 2024 году в направлении сотрудничества работы, запланированы действия на 2025 год", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества, которое за последние годы расширяется, отметили в ведомстве.

"По итогам консультаций подписана программа оборонного сотрудничества между Арменией и Италией на 2025 год, которая включает ряд мероприятий - обмен опытом, подготовка в различных направлениях, военное образование", - сказано в сообщении.

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