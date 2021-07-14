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Минобороны Афганистана заявило о ликвидации почти 200 боевиков

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации почти 200 боевиков Афганские правительственные войска за минувшие сутки ликвидировали почти 200 боевиков. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Минобороны республики в Twitter.
Другие страны
14 июля 2021 г. 13:45
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации почти 200 боевиков

Афганские правительственные войска за минувшие сутки ликвидировали почти 200 боевиков. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Минобороны республики в Twitter.

"Сто девяносто один террорист движения "Талибан"* был уничтожен, 154 ранены", — уточняется в релизе.

Кроме того, обнаружены и обезврежены 14 самодельных взрывных устройств.

Военные операции проводились в провинциях Пактия, Гильменд, Ганзи, Хост, Кандагар, Нимруз и Такар.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

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