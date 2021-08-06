Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов

Афганские военные ликвидировали 406 боевиков движения "Талибан" за минувшие сутки.

Афганские военные ликвидировали 406 боевиков движения "Талибан" за минувшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении минобороны Афганистана.

"Четыреста шесть террористов из "Талибана" были ликвидированы и еще 209 ранены за минувшие сутки в результате военных операций афганской армии", - сообщило минобороны Афганистана в Twitter.

Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 17 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате и Гильменде.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.