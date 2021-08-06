Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов

Афганские военные ликвидировали 406 боевиков движения "Талибан" за минувшие сутки.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении минобороны Афганистана.
"Четыреста шесть террористов из "Талибана" были ликвидированы и еще 209 ранены за минувшие сутки в результате военных операций афганской армии", - сообщило минобороны Афганистана в Twitter.
Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 17 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате и Гильменде.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.