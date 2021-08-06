О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов Афганские военные ликвидировали 406 боевиков движения "Талибан" за минувшие сутки.
Другие страны
6 августа 2021 г. 12:40
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов

Афганские военные ликвидировали 406 боевиков движения "Талибан" за минувшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении минобороны Афганистана.

"Четыреста шесть террористов из "Талибана" были ликвидированы и еще 209 ранены за минувшие сутки в результате военных операций афганской армии", - сообщило минобороны Афганистана в Twitter.

Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 17 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате и Гильменде.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
ФотоЗавтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
1 августа 2021 г. 11:34
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
2 августа 2021 г. 15:18
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
1 августа 2021 г. 11:41
Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
ФотоТокио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
1 августа 2021 г. 12:10
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
4 августа 2021 г. 16:44
Задержан депутат Эльданиз Салимов
Задержан депутат Эльданиз Салимов
3 августа 2021 г. 14:12
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
1 августа 2021 г. 14:20
В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
ФотоВ Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
3 августа 2021 г. 15:28
Депутат Эльданиз Салимов исключен из ПЕА
Депутат Эльданиз Салимов исключен из ПЕА
2 августа 2021 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi