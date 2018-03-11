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    Минобороны Афганистана отчиталось о 171 боевике, уничтоженном за сутки

    Больше всего террористов удалось ликвидировать в южной провинции Кандагар — 54

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны Афганистана сообщило о 171 боевике террористических группировок, уничтоженном за последние сутки в десяти провинциях страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны.

    "За сутки убит 171 боевик, из которых шесть из ИГИЛ, в ходе военных операций в десяти провинциях", — сообщило Министерство.

    По данным ведомства, больше всего террористов удалось ликвидировать в южной провинции Кандагар — 54.

    В Афганистане активны террористы ИГИЛ и боевики радикального движения Талибан.

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