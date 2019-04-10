Минобороны Японии подтвердило факт падения истребителя F-35A в Тихий океан

Министерство обороны Японии подтвердило, что истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны страны, который во вторник пропал с экранов радаров, упал в Тихий океан в районе северной префектуры Аомори. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом заявил в среду журналистам глава оборонного ведомства Такэси Ивая.

"К сожалению, мы вынуждены признать, что самолет разбился примерно в 135 км от префектуры Аомори. Мы выясняем причины случившегося. Находившийся на борту пилот пока не найден, поиски продолжаются", - сказал он. По его словам, утром на месте падения были найдены несколько фрагментов фюзеляжа самолета.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей.

Во вторник Ивая распорядился временно прекратить полеты F-35A до выяснения причин происшествия. Силы самообороны страны на данный момент располагают 13 подобными машинами. Все они размещены на базе Мисава на севере главного острова страны Хонсю.

Упавший самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. В прошлом году в США также разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.