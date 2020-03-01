Минобороны Турции заявило, что в Идлибе проводится операция "Весенний щит"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил в воскресенье, что в сирийском Идлибе с 27 февраля проводится операция под названием "Весенний щит".

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Успешно продолжается операция "Весенний щит", которая была начата 27 февраля в ответ на подлое нападение на турецких военных. На сегодняшний момент были обезврежены один БПЛА, восемь вертолетов, 103 танка, 72 гаубицы, три системы ПВО и 2212 военных режима (президента Сирии Башара Асада)", - приводит его слова турецкий телеканал NTV.

Акар также подчеркнул, что целью операции "не является противостояние с Россией". "Наша задача - предотвратить преступления, совершаемые режимом Башара Асада, устранение радикальных элементов и предотвращение миграции", - утверждает министр.