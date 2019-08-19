Минобороны Турции: В результате авиаудара по конвою погибли трое, 12 ранены - ОБНОВЛЕНО

Конвой ВС Турции, двигавшийся в направлении наблюдательного пункта в Идлибе, подвергся авиаудару, в результате которого погибли три и получили ранения 12 гражданских лиц сирийского происхождения.

Как передает Reportсо ссылкой на Анадолу, об этом говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции.

"Анкара решительно осуждает атаку на конвой ВС Турции в "зоне деэскалации", противоречащую договоренностям и духу сотрудничества с Россией по Сирии", - подчеркивается в заявлении оборонного ведомства.

***14:26

Колонна бронетехники турецкой армии подверглась обстрелу со стороны сирийских войск в провинции Идлиб, сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Согласно информации, большая колонна бронетехники выдвинулась с наблюдательного поста номер семь в Идлибе к посту номер девять для его усиления. Отмечается, что переброска вооружений понадобилась в связи с тем, что девятый пост оказался в центре наступления сирийских войск.

Телеканал утверждает, что правительственные силы нанесли удары по маршруту конвоя. Некоторые снаряды разрывались вблизи бронетехники. Во избежание потерь колонна остановилась. Командование отправило в район инцидента беспилотники.

В свою очередь телеканал Haberturk указывает, что конвой ранним утром вошел на территорию Сирии со стороны населенного пункта Рейханлы в провинции Хатай. Машины двигались к турецкому наблюдательному посту номер девять и в сторону города Хан-Шейхун по трассе Дамаск-Алеппо, когда произошел обстрел.