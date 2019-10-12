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Минобороны Турции опровергло обстрел наблюдательного пункта США

Минобороны Турции опровергло обстрел наблюдательного пункта США

Министерство национальной обороны Турции опровергло утверждения об обстреле наблюдательного пункта войск США на востоке реки Евфрат в Сири, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению ведомства, погранзаставы на юге турецкого города Суруч подверглись пулеметному и минометному обстрелу с высот, расположенных примерно в 1 км к юго-западу от американского наблюдательного пункта. Отмечается, что в рамках самообороны по позициям террористов был открыт ответный огонь.

"Не может быть и речи об обстреле наблюдательного пункта США. Перед ответным огнем были приняты все необходимые меры для того, чтобы американской базе не был нанесен ущерб. После уведомления от американской стороны предупредительный огонь с нашей стороны был прекращен. Не может идти и речи о том, что мы попали в военных США и коалиции", - говорится в сообщении.

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