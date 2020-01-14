Минобороны России: Хафтар попросил двое суток на повторное рассмотрение соглашения

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление по встрече в Москве и попросил двое суток для обсуждения с лидерами племён перед подписанием. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявило министерство обороны РФ.

Как говорится в заявлении минобороны РФ по итогам межливийских переговоров в Москве, стороны достигли принципиального согласия по бессрочному перемирию; подтвердили «приверженность независимости, единству и территориальной целостности» Ливии.

Работа по примирению будет продолжена, в том числе в формате Берлинской конференции по Ливии (планируется на 19 января).

Отметим, что ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказался подписать соглашение о прекращении огня с председателем правительства национального согласия Файезом Сарраджем, поскольку его не устраивал ряд требований, предложенных в документе.