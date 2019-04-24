Минобороны КНР выразило протест США из-за одобрения военной сделки Тайваню

Китай выразил протест и сделал представление США из-за одобрения военной сделки Тайваню на 500 миллионов долларов.

Об этом заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Госдепартамент США 15 апреля одобрил проект по продаже вооружения Тайваню на сумму 500 миллионов долларов и уже поставил в известность Конгресс. Вооруженные силы Китая выражают решительный протест в связи с этим и уже сделали представление американской стороне", - говорится в опубликованном заявлении представителя оборонного ведомства КНР.

Ранее госдепартамент США распространил заявление, в котором сообщил об одобрении возможной сделки на 500 миллионов долларов, подразумевающей продолжение программы подготовки тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16, а также техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение для истребителей F-16, которые в настоящее время находятся на базе ВВС США в Аризоне.