Минобороны Чехии сократит годовой бюджет на $126 миллионов

В связи с необходимостью выделения правительством средств на борьбу с коронавирусом, минобороны Чехии сократит свой бюджет на 2020 год на 2,9 миллиарда крон (около 126 миллионов долларов США).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава военного ведомства Лубомир Метнар.

"Минобороны располагает бюджетом на этот год в размере 75,5 миллиарда крон (около 3,3 миллиарда долларов США), однако в связи с пандемией коронавируса он будет снижен на 2,9 миллиарда крон. Это максимально возможная поддержка государства со стороны нашего ведомства.

Экономия не коснется ключевых модернизационных задач. Перевооружение армии должно продолжаться", - сказал Метнар. Министр также не исключил возможное сокращение набора новых военнослужащих.

В настоящее время бюджет чешской армии составляет около 1,3% ВВП.