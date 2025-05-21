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Минкоммерции КНР: Меры США в отношении чипов вредят глобальным цепочкам поставок

Минкоммерции КНР: Меры США в отношении чипов вредят глобальным цепочкам поставок Ограничения США в отношении китайских чипов наносят серьезный ущерб глобальным цепочкам поставок в этой отрасли, и КНР примет меры для защиты интересов своих компаний.
Другие страны
21 мая 2025 г. 07:55
Минкоммерции КНР: Меры США в отношении чипов вредят глобальным цепочкам поставок

Ограничения США в отношении китайских чипов наносят серьезный ущерб глобальным цепочкам поставок в этой отрасли, и КНР примет меры для защиты интересов своих компаний.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство коммерции Китая.

"Китайская сторона обратила внимание на то, что Министерство торговли США недавно опубликовало руководство, в котором под предлогом якобы нарушения американских экспортных ограничений предпринимается попытка запретить использование передовых китайских вычислительных чипов по всему миру, включая чипы Huawei Ascend. Меры США являются типичным проявлением односторонней травли и протекционизма, которые наносят серьезный ущерб стабильности глобальных цепочек поставок в полупроводниковой отрасли и лишают другие страны права на развитие высокотехнологичных отраслей, таких как передовые вычислительные чипы и искусственный интеллект. Китайская сторона считает, что США злоупотребляют экспортным контролем для сдерживания Китая и давления на него, что нарушает международное право и основные нормы международных отношений, наносит серьезный ущерб законным правам и интересам китайских предприятий, а также интересам развития Китая", - указывается в заявлении ведомства.

Также отмечается, что выполнение соответствующих американских рекомендаций китайская сторона будет считать нарушением "Закона КНР о противодействии иностранным санкциям" и примет необходимые меры.

"Китайская сторона призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия, соблюдать правила международной торговли и уважать право других стран на технологическое развитие", - заявили в Минкоммерции КНР.

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