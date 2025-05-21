Минкоммерции КНР: Меры США в отношении чипов вредят глобальным цепочкам поставок

Ограничения США в отношении китайских чипов наносят серьезный ущерб глобальным цепочкам поставок в этой отрасли, и КНР примет меры для защиты интересов своих компаний.

Ограничения США в отношении китайских чипов наносят серьезный ущерб глобальным цепочкам поставок в этой отрасли, и КНР примет меры для защиты интересов своих компаний.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство коммерции Китая.

"Китайская сторона обратила внимание на то, что Министерство торговли США недавно опубликовало руководство, в котором под предлогом якобы нарушения американских экспортных ограничений предпринимается попытка запретить использование передовых китайских вычислительных чипов по всему миру, включая чипы Huawei Ascend. Меры США являются типичным проявлением односторонней травли и протекционизма, которые наносят серьезный ущерб стабильности глобальных цепочек поставок в полупроводниковой отрасли и лишают другие страны права на развитие высокотехнологичных отраслей, таких как передовые вычислительные чипы и искусственный интеллект. Китайская сторона считает, что США злоупотребляют экспортным контролем для сдерживания Китая и давления на него, что нарушает международное право и основные нормы международных отношений, наносит серьезный ущерб законным правам и интересам китайских предприятий, а также интересам развития Китая", - указывается в заявлении ведомства.

Также отмечается, что выполнение соответствующих американских рекомендаций китайская сторона будет считать нарушением "Закона КНР о противодействии иностранным санкциям" и примет необходимые меры.

"Китайская сторона призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия, соблюдать правила международной торговли и уважать право других стран на технологическое развитие", - заявили в Минкоммерции КНР.