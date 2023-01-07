Министры юстиции стран мира встретятся в Лондоне

Министры юстиции "со всего мира" проведут встречу в марте в Лондоне для того, чтобы обсудить вопросы оказания практической помощи Международному уголовному суду (МУС) в проводимых им расследованиях.

Министры юстиции стран мира проведут встречу в марте в Лондоне для того, чтобы обсудить вопросы оказания практической помощи Международному уголовному суду (МУС) в проводимых им расследованиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении министра юстиции, вице-премьера Соединенного Королевства Доминика Рааба.

"Встреча нацелена на то, чтобы увеличить глобальную финансовую и практическую поддержку, оказываемую МУС, и координировать усилия, чтобы гарантировать, что у него есть все необходимое для проведения расследования и привлечения к ответственности виновных", - говорится в сообщении.

Министры встретятся для определения дальнейшей помощи суду странами: повестка включает в себя практическую поддержку, такую как помощь в сборе информации и обмен доказательствами зверств, совершенных на местах. Министры также обсудят как помочь жертвам и свидетелям давать показания без того, чтобы доставить им дополнительный психологический стресс, отмечается в заявлении.