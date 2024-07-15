Министры в Израиле не исключили вероятности покушения на премьера

Министры израильского правительства после покушения на жизнь 45-го президента США Дональда Трампа выразили опасения, что такая же участь грозит премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху в свете множества подстрекательских заявлений, звуч

Министры израильского правительства после покушения на жизнь 45-го президента США Дональда Трампа выразили опасения, что такая же участь грозит премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху в свете множества подстрекательских заявлений, звучавших в стране в последние месяцы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

В частности, министр энергетики Израиля Эли Коэн, до конца 2023 года занимавший пост главы МИД, написал на своей странице в соцсети X:

"Покушение на убийство Трампа - явный сигнал предупреждения всем тем, кто занимается подстрекательством против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и тем, кто хранит по этому поводу молчание".

Министр связи Шломо Каръи выразил мнение, что "ситуация в Израиле вдвойне более серьезна".

"Покушение на убийство бывшего президента Трампа произошло после бесконечных подстрекательств против него в США. Серьезные подстрекательства против премьер-министра Нетаньяху, его жены и сына ближе к реализации, чем когда-либо", - полагает министр, заявление которого приводит издание The Times of Israel.

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли на своей странице в X выразил мнение, что "покушение на убийство Трампа - это прямой результат кампании по подстрекательству и делегитимизации, которая велась против него".

"В Израиле ведется поразительно похожая кампания подстрекательства против премьер-министра Нетаньяху, и она пользуется полной безнаказанностью со стороны генерального прокурора и правоохранительной системы лишь потому, что исходит с "правильной" стороны. Позор", - написал он.

Министр по делам поселений и национальных задач Орит Струк в эфире радиостанции Kol Barama заявила о необходимости "обратить внимание на значительные угрозы в адрес Нетаньяху".

"Если бы такие угрозы исходили со стороны правых, уже были бы приняты административные меры. Существует множество подстрекательств во вред Нетаньяху, и ничего не происходит", - сказала она.