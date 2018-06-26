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    Министры транспорта Южной Кореи и КНДР обсудят объединение железных дорог

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Южная Корея и КНДР намерены обсудить сотрудничество по подключению и модернизации железных дорог, проходящих через границу, в рамках усилий по наблюдению за их недавним соглашением на высшем уровне.

    Как передает Report, об этом во вторник, 26 июня, сообщило агентство Yonhap.

    Отмечается, что южнокорейская делегация из трех членов во главе с вице-министром транспорта Ким Чон Релом встретится с вице-министром транспорта КНДР Ким Юн Хеком.

    На встрече обсудят модернизацию железной дороги на пересечении межкорейской границы на западе и объединение дорог на востоке полуострова.

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