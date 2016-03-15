Министры стран ЕС выработали пять принципов, определяющих политику Евросоюза в отношении России

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Министры стран ЕС единогласно поддержали пять принципов, определяющих политику Европейского Союза в отношении России.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Евросоюза, выступая на пресс-конференции по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что все 28 министров единогласно поддержали пять руководящих принципов политики ЕС в отношении России.

"Первый из этих руководящих принципов – полное выполнение Минских соглашений в качестве первоосновы любого существенного изменения наших отношений. Кстати, эта неделя является важной, так как два года назад в это время имела место неправомерная аннексия Крыма. И мы вновь заявляем о нашей общей твёрдой политике непризнания аннексии Крыма.

Второй принцип – укрепление отношений со странами Восточного партнёрства и другими странами-соседями, в частности в Центральной Азии, и мы обсудили, как продвинуться вперёд в этой связи.

Третье – укрепление внутренней устойчивости Европейского Союза, в частности, в том, что касается энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций, но не только.

Четвёртый согласованный нами принцип состоит в необходимости избирательного взаимодействия с Россией как по внешнеполитическим вопросам – это очевидно, когда речь идёт об Иране, процессе ближневосточного мирного урегулирования, Сирии, а также КНДР, миграции, борьбе с терроризмом или изменении климате, – так и по другим вопросам, где есть явный интерес Европейского Союза.

Наш пятый руководящий принцип – готовность оказывать большую поддержку гражданскому обществу России и содействовать и поддерживать контакты между людьми и обмены, а также меры политики, относящиеся к этим сферам, с особым вниманием к молодёжи в России и Европейском Союзе, так как мы считаем, что будущее наших обществ требует наших инвестиций", - заявила Могерини.

"По многим аспектам мы единогласны, и я полагаю, что это будет полезно для нашей дальнейшей работы. Разумеется, мы продолжим работу, и, в частности, Европейская Комиссия в ближайшие месяцы обсудит ту часть работы, которая определяется политическими решениями и обсуждениями, состоявшимися сегодня у нас с министрами", - добавила верховный представитель ЕС.