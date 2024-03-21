Министры Пакистана отказались от получения зарплат для экономии госрасходов

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и министры федерального правительства добровольно отказались от получения зарплат и льгот в рамках введенных кабмином мер жесткой экономии, направленных на сокращение государственных расходов.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и министры федерального правительства добровольно отказались от получения зарплат и льгот в рамках введенных кабмином мер жесткой экономии, направленных на сокращение государственных расходов.

Как передает Report, об этом сообщает газета Pakistan Today.

Ранее на этой неделе президент Пакистана Асиф Али Зардари также отказался от получения зарплаты и льгот, заявив, что "решил не перегружать национальную казну положенными по должности выплатами от государства".

Введение мер по экономии госрасходов стало одним из первых шагов нового пакистанского федерального правительства во главе с Шарифом, сформированного после состоявшихся в феврале парламентских выборов.