Министры ОПЕК+ встретятся в Вене

Министры стран-участниц ОПЕК+ соберутся сегодня в Вене, чтобы обсудить дальнейший план альянса по добыче нефти.

Министры стран-участниц ОПЕК+ соберутся сегодня в Вене, чтобы обсудить дальнейший план альянса по добыче нефти.

Как сообщает Report , последняя очная встреча состоялась в октябре 2022 года.

Тогда страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки (б/с) с ноября. При этом 2 апреля несколько стран, входящих в ОПЕК+, объявили дополнительно о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем этого сокращения, включая долю России, составляет 1,66 млн б/с.

Перед встречей альянса состоялось заседание стран ОПЕК. Но на этой встрече, как сообщил журналистам министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу, обсуждались административные вопросы организации. Это подтвердил и заместитель министра нефти Ирана Амир Заманиниа. По его словам, обсуждение вопросов по параметрам добычи ОПЕК+ стоит в повестке на встрече альянса в воскресенье.