Министры обороны стран НАТО обсудят в Брюсселе поддержку Украины

Военный комитет НАТО на уровне министров обороны стран - членов альянса проведет встречу 16 мая в Брюсселе, в рамках которой обсудит оказание поддержки Украине.

Военный комитет НАТО на уровне министров обороны стран - членов альянса проведет встречу 16 мая в Брюсселе, в рамках которой обсудит оказание поддержки Украине.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба альянса.

"На первом заседании министры обороны встретятся в формате Совета Украина - НАТО, чтобы обсудить войну России против Украины, а также дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и союзников", - говорится в заявлении.

Заседание Военного комитета "позволит начальникам оборонных ведомств встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического альянса". Участники обменяются мнениями о ходе выполнения решений, принятых на саммите НАТО в Вильнюсе, и подготовят предстоящий в июле саммит в Вашингтоне.