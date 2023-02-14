Министры обороны стран НАТО обсудят поставки самолетов Киеву

Министры обороны стран НАТО на плановой встрече в Брюсселе 14-15 февраля обсудят дальнейшие военные поставки Украине, включая возможность предоставления военных самолетов.

Министры обороны стран НАТО на плановой встрече в Брюсселе 14-15 февраля обсудят дальнейшие военные поставки Украине, включая возможность предоставления военных самолетов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, перед началом общей министерской встречи министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли проведут отдельное заседание созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

В нем также примет участие глава военного ведомства Украины Алексей Резников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что поставки военных самолетов Киеву не превратят альянс в участника войны в Украине.

Он добавил, что после завершения российско-украинской войны, НАТО планирует воссоздать армию Украины и сделать ее более сильной, чем она была до войны, перевести ее на военную доктрину и технику альянса, а также обеспечить полную совместимость с армиями стран НАТО.