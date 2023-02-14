Министры обороны стран НАТО обсудят поставки самолетов Киеву

Министры обороны стран НАТО на плановой встрече в Брюсселе 14-15 февраля обсудят дальнейшие военные поставки Украине, включая возможность предоставления военных самолетов.
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В нем также примет участие глава военного ведомства Украины Алексей Резников.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что поставки военных самолетов Киеву не превратят альянс в участника войны в Украине.
Он добавил, что после завершения российско-украинской войны, НАТО планирует воссоздать армию Украины и сделать ее более сильной, чем она была до войны, перевести ее на военную доктрину и технику альянса, а также обеспечить полную совместимость с армиями стран НАТО.