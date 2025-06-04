Министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к саммиту блока в Гааге

Завтра министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы завершить подготовку к саммиту альянса в Гааге.

Завтра министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы завершить подготовку к саммиту альянса в Гааге.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​пресс-службу НАТО.

Отмечается, что в ходе встречи союзники договорятся о новых амбициозных целях, усилят сдерживающие меры альянса и укрепят его оборону.

"Нам нужно больше ресурсов, сил, возможностей, чтобы быть готовыми к любой угрозе и полностью реализовать наши планы коллективной обороны", - отметил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

По его словам, для реализации новых целей необходимо увеличение оборонных расходов.