Министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к саммиту блока в Гааге

Завтра министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы завершить подготовку к саммиту альянса в Гааге.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Отмечается, что в ходе встречи союзники договорятся о новых амбициозных целях, усилят сдерживающие меры альянса и укрепят его оборону.
"Нам нужно больше ресурсов, сил, возможностей, чтобы быть готовыми к любой угрозе и полностью реализовать наши планы коллективной обороны", - отметил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
По его словам, для реализации новых целей необходимо увеличение оборонных расходов.