Министры обороны стран НАТО обсудят нацпланы увеличения военных закупок

Министры обороны стран НАТО обсудят нацпланы увеличения военных закупок

Министры обороны стран Североатлантического альянса на встрече в Брюсселе 5-6 июня обсудят национальные планы по значительному увеличению закупок вооружений и военной техники.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил генсек организации Марк Рютте, выступая на встрече лидеров стран восточного фланга НАТО в Литве.

"Позже на этой неделе министры обороны НАТО проведут встречу в Брюсселе, чтобы согласовать амбициозные новые планы по приобретению вооружений, которые необходимы для реализации оборонных планов альянса", - заявил он.

По его словам, эти планы определят, какие виды вооружений и военных возможностей каждая страна НАТО должна обеспечить для формирования общей военной системы организации.

Рютте также пообещал, что НАТО продолжит оказывать военную поддержку Украине, что будет обсуждаться 4 июня в Брюсселе на заседании контактной группы по военным поставкам Киеву под председательством Германии и Великобритании. Генсек заключил, что странам НАТО предстоит тратить на оружие "много, много, много больше, чем они тратят сейчас", и напомнил, что решение об увеличении порога военных расходов стран альянса должно быть принято на саммите в Гааге в конце июня. По его словам, по итогам саммита НАТО "должна стать сильнее и смертоноснее".

Как ожидается, на саммите в Гааге странам НАТО будет предложено повысить целевой уровень своих военных расходов до 5% ВВП с нынешних 2%.