Министры обороны стран НАТО договорились увеличить запасы вооружений альянса

Министры обороны стран Североатлантического альянса договорились увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования.

Министры обороны стран Североатлантического альянса договорились увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав оборонных ведомств государств альянса в Брюсселе.

"Сегодня мы приняли решение увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования для усиления наших возможностей и ускорения процесса оборонного планирования НАТО, чтобы обеспечить промышленность долгосрочным спросом, необходимым для увеличения производства", - сказал Столтенберг.