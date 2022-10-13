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Министры обороны стран НАТО договорились увеличить запасы вооружений альянса

Министры обороны стран НАТО договорились увеличить запасы вооружений альянса Министры обороны стран Североатлантического альянса договорились увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования.
Другие страны
13 октября 2022 г. 19:43
Министры обороны стран НАТО договорились увеличить запасы вооружений альянса

Министры обороны стран Североатлантического альянса договорились увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав оборонных ведомств государств альянса в Брюсселе.

"Сегодня мы приняли решение увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования для усиления наших возможностей и ускорения процесса оборонного планирования НАТО, чтобы обеспечить промышленность долгосрочным спросом, необходимым для увеличения производства", - сказал Столтенберг.

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