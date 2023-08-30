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Министры обороны стран ЕС поддержали позицию ECOWAS по Нигеру

Министры обороны стран ЕС поддержали позицию ECOWAS по Нигеру Министры обороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Испании обсудили военный переворот в Нигере и заявили о поддержке позиции ЭКОВАС по этой теме.
Другие страны
30 августа 2023 г. 18:44
Министры обороны стран ЕС поддержали позицию ECOWAS по Нигеру

Министры обороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Испании обсудили военный переворот в Нигере и заявили о поддержке позиции ECOWAS по этой теме.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы обсудили с министрами переворот в Нигере и его последствия", - сказал он на пресс-конференции.

"Министры подчеркнули нашу готовность поддерживать решения проблем африканских стран, предложенные в Африке. Поэтому мы будем поддерживать ECOWAS", - добавил Боррель.

Говоря о том, готовы ли в ЕС поддержать любые инициативы ECOWAS, не исключающего и военную операцию в Нигере, Боррель уточнил, что в Брюсселе согласны подробно рассмотреть любые инициативы, чтобы решить, правильны ли они. "Если нас будут просить прыгнуть в окно, мы этого делать не будем", - добавил он.

В испанском Толедо в среду и четверг проходят в неформальном формате встречи министров обороны стран ЕС.

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