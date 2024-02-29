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Министры обороны стран ЕС обсудят вопросы помощи Украине и Молдове

Министры обороны стран ЕС обсудят вопросы помощи Украине и Молдове Министры обороны стран Европейского союза (ЕС) встретятся в Париже, где обсудят вопрос помощи Украине и Молдове.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 21:05
Министры обороны стран ЕС обсудят вопросы помощи Украине и Молдове

Министры обороны стран Европейского союза (ЕС) встретятся в Париже, где обсудят вопрос помощи Украине и Молдове.

Как сообщает Report, об этом агентству Reuters сообщил источник в МИД Франции.

Отмечается, что на повестке также будет вопрос потенциальной военной угрозы восточноевропейским государствам, в частности Молдове.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз не забывать о Молдове, помогая Украине.

"Молдова находится в очень нестабильной ситуации, она находится в центре событий и является маленькой страной, поэтому мы должны помнить о ней, когда оказываем помощь Украине", - сказала глава эстонского правительства.

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