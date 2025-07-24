Министры обороны стран Балтии проведут в США встречу с Питом Хегсетом

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии направились в США, где пройдут их переговоры с американским коллегой Питом Хегсетом.

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии направились в США, где пройдут их переговоры с американским коллегой Питом Хегсетом.

Как передает Report, об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Отмечается, что в ходе встречи планируется обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, возможности сотрудничества с США в области обороны и поддержку Украины. Особое внимание в ходе встречи будет уделено присутствию войск США в Европе, регионе Балтийских стран.

"Литва оценивает присутствие войск США в нашей стране и регионе как краеугольный камень безопасности. Для нас важно не только их присутствие, но и активное сотрудничество. Литва делает свою работу – мы максимально быстро увеличиваем расходы на оборону в рамках НАТО и в следующем году планируем выделить на это уже 5,25% ВВП. Также мы инвестируем в боевые силы, инфраструктуру. Уже сегодня 20% наших закупок в сфере обороны составляют контракты с США. Это – не только проявление безопасности, но и стратегического партнерства", – сказала министр.

На встрече министр представит прогресс Литвы в развитии инфраструктуры в стране, предназначенной для военнослужащих НАТО, в том числе США, планы по развитию оборонных сил Литвы и модернизации вооруженных сил, а также возможности сотрудничества в области оборонной промышленности.

Шакалене также планирует выразить благодарность за принятое в 2019 году решение администрации США о постоянном размещении в Литве подразделения. По ее словам, нахождение американских военнослужащих в Литве является четким сигналом для РФ.