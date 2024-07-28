О нас

Министры обороны США, Японии и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве

Министры обороны США, Японии и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве Глава Пентагона Ллойд Остин и министры обороны Японии и Республики Корея Минору Кихара и Син Вон Сик подписали в Токио меморандум в рамках соглашения о трехстороннем сотрудничестве в области безопасности и объявили о его вступлении в силу.
Другие страны
28 июля 2024 г. 07:53
Министры обороны США, Японии и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве

Глава Пентагона Ллойд Остин и министры обороны Японии и Республики Корея Минору Кихара и Син Вон Сик подписали в Токио меморандум в рамках соглашения о трехстороннем сотрудничестве в области безопасности и объявили о его вступлении в силу.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении, распространенном американским военным ведомством.

Этот документ, как пояснили в Пентагоне, "институционализирует трехстороннее сотрудничество в области безопасности между оборонными ведомствами" стран, которое подразумевает политические консультации, обмен информацией, трехсторонние учения и "сотрудничество в области оборонного обмена с целью способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами".

Меморандум был подписан на трехсторонней встрече глав военных ведомств. На ней также были обсуждены общие проблемы в области безопасности, сообщили в Пентагоне. В частности, министры заявили о приверженности укреплению сотрудничества "для сдерживания ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР". Кроме того, они выразили обеспокоенность сотрудничеством Пхеньяна с Москвой и подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

В прошлый раз руководители оборонных ведомств трех стран встречались в июне на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Тогда они объявили о планах проведения совместных учений.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi