Министры обороны США и Украины обсудили поставки военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым новые поставки военной помощи.
"Министр обороны Ллойд Остин поговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы предоставить обновленную информацию о военной помощи США Украине", - отмечается в сообщении. По словам пресс-секретаря, собеседники обсудили в том числе "новый пакет помощи на 400 млн долларов США, о котором было объявлено 8 июля".
Кроме того, они обменялись мнениями по поводу повестки следующего заседания контактной группы, занимающейся поставками оружия Украине, которое состоится 20 июля в онлайн-формате.