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Министры обороны США и Украины обсудили поставки военной помощи

Министры обороны США и Украины обсудили поставки военной помощи Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым новые поставки военной помощи.
Другие страны
12 июля 2022 г. 01:49
Министры обороны США и Украины обсудили поставки военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым новые поставки военной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Тодда Брессила.

"Министр обороны Ллойд Остин поговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы предоставить обновленную информацию о военной помощи США Украине", - отмечается в сообщении. По словам пресс-секретаря, собеседники обсудили в том числе "новый пакет помощи на 400 млн долларов США, о котором было объявлено 8 июля".

Кроме того, они обменялись мнениями по поводу повестки следующего заседания контактной группы, занимающейся поставками оружия Украине, которое состоится 20 июля в онлайн-формате.

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