Министры обороны США и Украины обсудили поставки ракетных систем

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил и.о. пресс-секретаря Пентагона Тодд Брейссейл на официальном сайте ведомства.
Переговоры касались текущей военной помощи, в том числе обязательства США предоставить дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS).
"Госсекретарь Остин заверил министра Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все возможные усилия для доставки оборудования в Украину", - говорится в сообщении.
Ранее Остин заявлял, что ВСУ будут предоставлены четыре HIMARS.