Министры обороны США и Турции провели телефонный разговор

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил вопросы сохранения постоянного дипломатического присутствия в Афганистане.

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил вопросы сохранения постоянного дипломатического присутствия в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.

Руководители оборонных ведомств "обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и сохранения постоянного дипломатического присутствия в Афганистане". "Министр (Остин) подчеркнул важность давних отношений между США и Турцией в сфере обороны и поблагодарил министра (Акара) за постоянные контакты и сотрудничество по вопросам мира и безопасности", - заключили в Минобороны США.