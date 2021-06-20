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Министры обороны США и Турции провели телефонный разговор

Министры обороны США и Турции провели телефонный разговор Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил вопросы сохранения постоянного дипломатического присутствия в Афганистане.
Другие страны
20 июня 2021 г. 01:49
Министры обороны США и Турции провели телефонный разговор
Ллойд Остин и Хулуси Акар

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил вопросы сохранения постоянного дипломатического присутствия в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.

Руководители оборонных ведомств "обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и сохранения постоянного дипломатического присутствия в Афганистане". "Министр (Остин) подчеркнул важность давних отношений между США и Турцией в сфере обороны и поблагодарил министра (Акара) за постоянные контакты и сотрудничество по вопросам мира и безопасности", - заключили в Минобороны США.

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