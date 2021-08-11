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Министры обороны США и России провели телефонный разговор

Министры обороны США и России провели телефонный разговор Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства США Ллойдом Остином.
Другие страны
11 августа 2021 г. 20:40
Министры обороны США и России провели телефонный разговор
Сергей Шойгу и Ллойд Остин

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства США Ллойдом Остином.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе беседы были обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности.

"Цель телефонного разговора заключалась в поддержке усилий по обеспечению транспарентности и снижению рисков после возобновления 28 июля диалога по стратегической стабильности между США и Россией в Женеве (Швейцария)", - говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся в июле в Женеве в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Rusiya müdafiə nazirləri telefonla danışıb

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