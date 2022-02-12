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Министры обороны США и России обсудили вопросы безопасности

Министры обороны США и России обсудили вопросы безопасности Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином по телефону вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 18:51
Министры обороны США и России обсудили вопросы безопасности

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином по телефону вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в российском военном ведомстве.

"12 февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Л. Остина", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, "обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

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