Министры обороны США и России обсудили вопросы безопасности

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином по телефону вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином по телефону вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в российском военном ведомстве.

"12 февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Л. Остина", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, "обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".