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Министры обороны США и Польши обсудили присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Министры обороны США и Польши обсудили присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак обсудили по телефону вопросы, связанные с размещением отрядов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Беларуси, а также ситуацию вокруг обвинений Варшавы в адрес Минска.
Другие страны
4 августа 2023 г. 23:19
Министры обороны США и Польши обсудили присутствие ЧВК Вагнер в Беларуси

Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак обсудили по телефону вопросы, связанные с размещением отрядов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Беларуси, а также ситуацию вокруг обвинений Варшавы в адрес Минска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"Министр Остин подчеркнул поддержку Соединенными Штатами ответа Польши на вторжение 1 августа в польское воздушное пространство белорусских летательных аппаратов. Лидеры также обсудили новое присутствие группы "Вагнер" в Беларуси и условились продолжать внимательно следить за этой ситуацией", - говорится в письменном заявлении Райдера.

В нем также отмечается, что стороны подтвердили важность продолжения оказания мощной военной помощи Украине.

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