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Министры обороны США и Китая провели краткие переговоры в Сингапуре

Министры обороны США и Китая провели краткие переговоры в Сингапуре Министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной оборон Китая Ли Шанфу провели краткие переговоры в Сингапуре в кулуарах саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
Другие страны
2 июня 2023 г. 17:51
Министры обороны США и Китая провели краткие переговоры в Сингапуре

Министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной оборон Китая Ли Шанфу провели краткие переговоры в Сингапуре в кулуарах саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

В пресс-службе Пентагона при этом отметили, что стороны обменялись рукопожатиями, но не вдавались в серьезные дискуссии.

"Министерство считает необходимым поддерживать открытые линии связи между военными с КНР и будет продолжать искать содержательные дискуссии между военными на нескольких уровнях, чтобы ответственно управлять отношениями", - заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

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