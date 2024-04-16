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Министры обороны США и Израиля обсудили последствия иранского удара

Министры обороны США и Израиля обсудили последствия иранского удара Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом последствия нанесенного Ираном удара по территории еврейского государства.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 06:58
Министры обороны США и Израиля обсудили последствия иранского удара

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом последствия нанесенного Ираном удара по территории еврейского государства.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, Остин и Галант провели разговор "с тем, чтобы обсудить последствия беспрецедентной атаки Ирана 13 апреля, которую силы США, Израиля и партнеров сообща отразили во время оборонительной операции". "Министр обороны США отметил решительную поддержку обороны Израиля и подтвердил стратегическую цель, заключающуюся в региональной стабильности", - говорится в тексте.

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