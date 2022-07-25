Министры обороны Республики Корея и США проведут переговоры

Министр национальной обороны Республики Корея Ли Чжон Соп встретится со своим американским коллегой Ллойдом Остином 29 июля в Вашингтоне.

Министр национальной обороны Республики Корея Ли Чжон Соп встретится со своим американским коллегой Ллойдом Остином 29 июля в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило южнокорейское оборонное ведомство.

"Во время этой встречи стороны обменяются оценками ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове, обсудят широкий круг актуальных вопросов союза Республики Корея и США, таких как укрепление возможностей по применению расширенных средств сдерживания в рамках мер (по реализации договоренностей) после саммита двух государств", - сказано в сообщении министерства.

Ли Чжон Соп также посетит церемонию завершения строительства мемориальной стены с именами погибших в Корейской войне (25 июня 1950 года - 27 июля 1953 года), выразит благодарность ветеранам. Также в планах официальный ужин с бывшими командирами воинского контингента США в Республике Корея, встреча с представителями ведущих аналитических центров.