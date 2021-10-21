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Министры обороны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса

Министры обороны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса Главы оборонных ведомств стран НАТО утвердили глобальный план обороны альянса, чтобы защитить 1 млрд жителей входящих в него государств от любых угроз.
Другие страны
21 октября 2021 г. 23:46
Министры обороны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса
Йенс Столтенберг

Главы оборонных ведомств стран НАТО утвердили глобальный план обороны альянса, чтобы защитить 1 млрд жителей входящих в него государств от любых угроз.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Министры сегодня одобрили всеобъемлющий план по защите нашего альянса в случае кризисов и конфликтов, который позволит нам быть уверенными в том, что наши силы продолжат оставаться в нужном месте в нужное время, чтобы защитить один миллиард наших людей от любых угроз", - сказал он.

По словам Столтенберга, министры обороны НАТО также утвердили обязательные задачи для государств альянса по приобретению новых вооружений и техники.

Североатлантический альянс ответит на интенсивную модернизацию армии Китая, приобретение Пекином новых ядерных и кибернетических возможностей, заявил Столтенберг.

"НАТО изучает пути адаптации ко все более конкурентному миру, в котором мы видим все больше соперничества между государствами. Глобальный баланс сил в нем смещается в результате подъема Китая", - сказал Столтенберг.

"Часть картины новых угроз и вызовов - Китай, который интенсивно модернизирует свои военные способности, приобретает новые ядерные и кибернетические возможности. Китай развивает продвинутые ядерные системы и ракеты дальнего радиуса действия. Мы видим, как Китай становится все ближе к нам, не в последнюю очередь в киберпространстве. И то, что мы договорились сделать больше вместе с союзниками, - это все, в частности, в ответ на действия Китая", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что министры обороны альянса, в частности, согласовали стратегию НАТО по искусственному интеллекту, договорились о создании более технологически продвинутых систем вооружений. Он также подчеркнул, что все планы по защите евроатлантического пространства также могут применяться для ответа на подъем Китая.

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