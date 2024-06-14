Министры обороны НАТО согласовали новые ограничения против России

Министры обороны стран НАТО согласовали новые ограничения против России, которые будут приняты в ответ на действия со стороны РФ против членов альянса.

Министры обороны стран НАТО согласовали новые ограничения против России, которые будут приняты в ответ на действия со стороны РФ против членов альянса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав оборонных ведомств в Брюсселе.

"Сегодня министры согласовали ряд мер, которые будут применяться индивидуально и коллективно. Это усиление обмена между разведслужбами, усиление защиты критической инфраструктуры и введение ограничений в отношении российской разведки", - сказал он.