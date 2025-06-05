Министры обороны НАТО подписали декларацию о безопасности Балтийского моря

Министры обороны НАТО в ходе встречи в Брюсселе подписали декларацию о безопасности Балтийского моря.

Министры обороны НАТО в ходе встречи в Брюсселе подписали декларацию о безопасности Балтийского моря.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Литвы.

"Подписана совместная декларация о безопасности Балтийского моря, в которой подтверждается приверженность сторон укреплению безопасности Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно документу, это будет обеспечиваться посредством более тесного сотрудничества НАТО и ЕС, скоординированного обмена информацией и сдерживания враждебной деятельности в регионе.

"С приближением саммита НАТО в Гааге будут разрабатываться действия НАТО в области безопасности Балтийского моря и обсуждаться меры по защите критической подводной инфраструктуры", - добавили в ведомстве.