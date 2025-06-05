Министры обороны НАТО одобрили новую стратегию альянса

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе одобрили новую комбинированную стратегию альянса.

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе одобрили новую комбинированную стратегию альянса.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источников.

Встреча глав военных ведомств в Брюсселе предшествует саммиту Североатлантического альянса, который пройдет в Гааге 24–25 июня.

Главной темой мероприятия, как сообщал генсек НАТО Марк Рютте, cтанет увеличение инвестиций на оборону.

Как сообщает агентство DPA, программа наращивания вооружений включает в себя новые целевые показатели по развитию военного потенциала. В них указано, какой вклад каждый из союзников должен внести в совместное сдерживание и оборону в будущем. Необходимые возможности были определены на основе новых планов обороны. Конкретные новые цели планирования засекречены. Однако, по данным агентства, ранее действовавшие требования к военному потенциалу были увеличены примерно на 30%. Запланированная новая цель расходов на оборону также вытекает из текущего дефицита и новых целей планирования.