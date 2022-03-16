Министры обороны НАТО начали разработку расширенных планов обороны альянса от России

Министры обороны НАТО начали разработку расширенных планов обороны альянса от России на земле, в небе, на море и в киберпространстве. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны.

Министры обороны НАТО начали разработку расширенных планов обороны альянса от России на земле, в небе, на море и в киберпространстве. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны.

По его словам, НАТО должна пересмотреть меры коллективного сдерживания, увеличить силы в восточной части Альянса.

При этом генсек отметил, что страны НАТО единогласно считают, что альянс не должен развертывать силы в Украине, однако решено продолжить предоставление военной и финансовой помощи Киеву.

Столтенберг заявил, что саммит НАТО на следующей неделе рассмотрит долгосрочные последствия конфликта в Украине для обороны альянса.