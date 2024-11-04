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Министры обороны Литвы и Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Министры обороны Литвы и Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас встретился в Киеве с украинским коллегой Рустемом Умеровым и другими чиновниками.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 23:58
Министры обороны Литвы и Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас встретился в Киеве с украинским коллегой Рустемом Умеровым и другими чиновниками.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"С министром Умеровым мы обсудили вопросы военной поддержки Украины, поговорили о ситуации на фронте... В ближайшее время в Украину будут отправлены тепловизоры, беспилотники и другая техника, необходимая на поле боя каждый день", - сказал Кащюнас.

Согласно информации, в 2025 году Литва, в частности, выделит 10 млн евро на приобретение различных типов дронов для ВСУ, а также 30 млн евро для нужд инициированной Вильнюсом коалиции по разминированию Украины.

"По итогам встречи было подписано соглашение между министерством национальной обороны и министерством экономики и инноваций со стороны Литовской Республики и министерством обороны и министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности со стороны Украины о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности с целью поддержки производства вооружений и боеприпасов, а также реализации других проектов оборонно-промышленного комплекса", - сообщили в Минобороны Литвы.

Отмечается, что с начала российско-украинского конфликта Вильнюс оказал Киеву военную помощь на общую сумму более 705 млн евро.

"Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже превысила один миллиард евро", - добавили в военном ведомстве.

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