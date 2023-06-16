Министры обороны Израиля и США обсудили в Брюсселе совместное противодействие Ирану

Главы Минобороны Израиля и США Йоав Галант и Ллойд Остин провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили укрепление оборонного сотрудничества двух стран, сделав особый акцент на совместном противодействии Ирану.

Главы Минобороны Израиля и США Йоав Галант и Ллойд Остин провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили укрепление оборонного сотрудничества двух стран, сделав особый акцент на совместном противодействии Ирану.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства.

По ее информации, Галант и Остин обсудили "продвижение координации в области безопасности и военной сфере между Израилем и Соединенными Штатами по иранскому вопросу с целью предотвращения получения Ираном ядерного военного потенциала".

Й.Галант подчеркнул, что Государство Израиль имеет право защищать себя от любой угрозы.

Кроме того, израильский министр обсудил с американским коллегой перспективы дальнейшего углубления военного сотрудничества между двумя государствами, отметили в Минобороны. "Стороны согласились с необходимостью увеличить число совместных военных учений, в том числе с участием Армии обороны Израиля и Центрального командования ВС США", - проинформировали в министерстве