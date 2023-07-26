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Министры обороны Израиля и США обсудили ситуацию в регионе

Министры обороны Израиля и США обсудили ситуацию в регионе Глава Минобороны Израиля Йоав Галант и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в регионе и боеготовность израильских войск в контексте разгоревшихся в стране споров из-за судебной реформы.
Другие страны
26 июля 2023 г. 03:23
Министры обороны Израиля и США обсудили ситуацию в регионе

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в регионе и боеготовность израильских войск.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

По ее информации, министры "обсуждали региональные проблемы и важность оперативной готовности Армии обороны Израиля". "Министр Галант подчеркнул, что в дополнение к защите Государства Израиль его текущими приоритетами являются обеспечение единства в рядах Армии обороны Израиля и поддержание боеготовности и потенциала войск перед лицом целого ряда вызовов в сфере безопасности", - говорится в заявлении.

В ходе разговора израильский министр заверил своего собеседника в том, что "Израиль - это сильная демократия, которая останется таковой в будущем". "Стороны также обсудили действия Армии обороны Израиля в Дженине . Министр Галант подчеркнул, что осуществление палестинской администрацией деятельности на территориях, находящихся в ее зоне ответственности, отвечает интересам Израиля в области безопасности. Вместе с тем он подчеркнул, что Армия обороны Израиля будет действовать так, как требуется, чтобы защищать израильских граждан", - добавили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке İsrail və ABŞ müdafiə nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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