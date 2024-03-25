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Министры обороны и иностранных дел Королевства Тонга уходят в отставку

Министры обороны и иностранных дел Королевства Тонга уходят в отставку Премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Совалени уходит в отставку с поста министра обороны по решению главы государства короля Тупоу VI.
Другие страны
25 марта 2024 г. 13:35
Министры обороны и иностранных дел Королевства Тонга уходят в отставку

Премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Совалени уходит в отставку с поста министра обороны по решению главы государства короля Тупоу VI.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал The Tongan Independent.

Сообщается, что свою должность оставила и министр иностранных дел Фекитамоелоа 'Ютоикаману.

По данным издания, решение об отставке было принято после аудиенции министров у короля. Пока нет ясности, получится ли у Совалени сохранить пост главы правительства, поскольку тайный совет страны обвиняет его в попытке узурпировать власть. Ожидается, что официальное объявление о новом составе правительства будет сделано после заседания тайного совета под председательством короля 28 марта.

6 февраля сообщалось, что Тупоу VI намерен отозвать свое согласие на назначение министров обороны и иностранных дел. После этого между главой государства и кабмином прошли переговоры о новом составе правительства, в ходе которых Совалени не удалось убедить монарха в своей лояльности.

Отметим, что министры кабинета назначаются королем по представлению премьер-министра. Глава государства может лишить их должности по рекомендации парламента, премьера или собственной инициативе.

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Версия на английском языке Tonga PM resigns as defence minister

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