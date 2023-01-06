Министры обороны Германии и США обсудили вопросы координации военной поддержки Киева

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт обсудила по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином вопросы координации военной поддержки Киева.
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Переговоры прошли в рамках подготовки к предстоящей 20 января встрече в формате "Рамштайн" (контактная группа по Украине).
"Основными темами обсуждения стали текущая военная ситуация на Украине и координация дальнейшей военной поддержки", - говорится в сообщении. В Минобороны ФРГ отметили, что речь шла о вопросах предоставления Киеву БМП и системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
"Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины", - приводятся слова Ламбрехт. "Я обсудила с моим американским коллегой вопрос, как Германия может расширить свой вклад в противовоздушную оборону посредством поставки системы ПВО Patriot, включая комплект боеприпасов", - сообщила она. Министр добавила, что темой переговоров были также поставки Киеву БМП западного производства.