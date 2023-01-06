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Министры обороны Германии и США обсудили вопросы координации военной поддержки Киева

Министры обороны Германии и США обсудили вопросы координации военной поддержки Киева Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт обсудила по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином вопросы координации военной поддержки Киева.
Другие страны
6 января 2023 г. 21:13
Министры обороны Германии и США обсудили вопросы координации военной поддержки Киева

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт обсудила по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином вопросы координации военной поддержки Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Германии.

Переговоры прошли в рамках подготовки к предстоящей 20 января встрече в формате "Рамштайн" (контактная группа по Украине).

"Основными темами обсуждения стали текущая военная ситуация на Украине и координация дальнейшей военной поддержки", - говорится в сообщении. В Минобороны ФРГ отметили, что речь шла о вопросах предоставления Киеву БМП и системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

"Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины", - приводятся слова Ламбрехт. "Я обсудила с моим американским коллегой вопрос, как Германия может расширить свой вклад в противовоздушную оборону посредством поставки системы ПВО Patriot, включая комплект боеприпасов", - сообщила она. Министр добавила, что темой переговоров были также поставки Киеву БМП западного производства.

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